Эксперт о прорыве митингующих в мэрию Одессы: Порошенко нужен мэр-болванчик, а не мэр-борец

В Избранное

После драки с полицией разъяренная толпа митингующих добилась доступа в здание горсовета Одессы. Протестующие требуют отставки мэра Геннадия Труханова и роспуска депутатского корпуса городского совета.

Журналист и общественный деятель Юрий Кот в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что только от одесситов зависит, уйдет ли Труханов в отставку или нет.

«Для того чтобы оценивать сегодняшние события, нужно вспомнить, что было чуть меньше недели назад. Криминальные круги Одессы в ужасе от того, что они узнали: люди [Петра] Порошенко намеренно подожгли детский лагерь, чтобы запустить систему массовых недовольств — раскачку региона — и снять Труханова с должности, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — Мэр неугоден Порошенко. Об этом говорит вся Одесса — Порошенко поджег лагерь. Нормальный человек от таких мыслей придет в ужас. Но чему мы удивляемся? Четыре года мы видим, что это бесчеловечные нелюди, для которых нет ничего святого».

Собравшиеся у здания мэрии Одессы успели ввязаться в драку с полицейскими, которые защищали вход от сотен разъяренных людей. На данный момент непонятно, были ли среди них родители погибших во время пожара в детском оздоровительно-спортивном лагере «Виктория». Напомним, что пожар на территории лагеря случился в ночь на понедельник, 16 сентября. В результате чего трое детей погибли, несколько попали в больницу. Большую часть детей из задымленных корпусов смогла вывести девочка из старшей группы Екатерина Ной.

«В данной ситуации очередное дно пробито. А то, что завели радикалов «Правого сектора»* (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ)? Они будут качать до конца и сделают все возможное, чтобы убрать Труханова», — считает собеседник ФАН Юрий Кот.

Одна из девочек, которая в тот момент находилась в лагере, озвучила свое видение произошедшего. Ее пребывание в «Виктории» до пожара было не таким сказочным — вожатые, по ее словам, били детей. Те, кто должен был следить за юными гостями, отнимали у детей личные вещи и злоупотребляли алкоголем. Девочка также утверждает, что комнаты, в которых они ночевали, после отбоя запирали на ключ. Именно это и могло стать причиной гибели детей — их заперли. Хотя, в нынешней ситуации, ребенку вряд ли поверят правоохранители.

Одесситы, как считает Юрий Кот, должны вступиться за своего мэра, которого киевский режим пытается убрать всеми доступными способами.

«Причем сами одесситы говорят, что именно Труханов — один из лучших мэров города за время так называемой независимости. Он действительно занимается Одессой: улицы строятся, дороги ремонтируются, появляются новые парки. Он смог выбить хороший для города бюджет — не в карман, а именно для Одессы. Именно поэтому он неугоден — он выступает за одесситов. А Порошенко нужен мэр-болванчик. Верхушка будет пригонять все новые и новые автобусы радикалов, которые ни перед чем не остановятся, пока своего не добьются. В данной ситуации Труханову можно надеяться только на самих одесситов, которые выйдут и не дадут совершиться акту беззакония, — подчеркивает собеседник ФАН. — Не нужно забывать, что мэр — выборная должность, за него голосовал народ. А Порошенко хочет сделать так, чтобы там сидел его человек и для этого использует радикалов. Об этом Труханов сам сегодня и заявил. Если радикалы не смогут свалить его законными методами, значит, они сделают это незаконно. Надеюсь, что люди встанут и защитят своего мэра, который для них сражается. Пока Порошенко будет сидеть в кресле президента, Одесса минимум несколько раз в год будет гореть».

* Организация запрещена на территории РФ.