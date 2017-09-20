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Россия
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Политика
КПРФ в декабре представит своего кандидата на президентских выборах 2018 года
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    КПРФ в декабре представит своего кандидата на президентских выборах 2018 года

    15:24  20 Сентября 2017
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    КПРФ в декабре представит своего кандидата на президентских выборах 2018 года

    Москва, 20 сентября. КПРФ в декабре определится со своим кандидатом на выборах президента России. Об этом в среду заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

    «Что касается президентства, я к президентской власти отношусь очень серьезно. Это огромные полномочия и высочайшая ответственность. Мы пойдем в соответствии с Конституцией. Когда объявят о предстоящих выборах, а это будет в середине декабря, тогда и определимся», — отметил он.

    Ранее Центризбирком установил 18 марта 2018 года датой проведения президентских выборов.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #выборы #кпрф #зюганов #выборы-2018 #кандидат
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