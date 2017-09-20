КПРФ в декабре представит своего кандидата на президентских выборах 2018 года

Москва, 20 сентября. КПРФ в декабре определится со своим кандидатом на выборах президента России. Об этом в среду заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

«Что касается президентства, я к президентской власти отношусь очень серьезно. Это огромные полномочия и высочайшая ответственность. Мы пойдем в соответствии с Конституцией. Когда объявят о предстоящих выборах, а это будет в середине декабря, тогда и определимся», — отметил он.