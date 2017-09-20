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Россия
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Общество
Названы регионы России с максимальной продолжительностью жизни
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    Названы регионы России с максимальной продолжительностью жизни

    16:18  20 Сентября 2017
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    Названы регионы России с максимальной продолжительностью жизни

    Москва, 20 сентября. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что Амурская область и Еврейская автономная область отстают по показателям продолжительности жизни от других регионов страны.

    В ходе заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, которое прошло в Малаховке, Голодец напомнила, что средняя продолжительность жизни россиян на данный момент составляет 72,5 лет. При этом в Ингушетии продолжительность жизни уже превысила 80 лет. По словам вице-премьера, сразу несколько регионов страны уже вплотную подошли к показателям в 80 лет.

    «Есть регионы, которые существенно отстают, к сожалению, это регионы прежде всего Дальнего Востока: и Еврейская автономная область, и Амурская область», — отметила Голодец.

    Названы регионы России с максимальной продолжительностью жизни

    Ранее вице-премьер заявила об огромном числе пенсионеров в России. По словам Голодец, сейчас на территории РФ проживает более 13 млн человек старше 70 лет.

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    Автор: Алексей Громов
    #пенсионер #голодец
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