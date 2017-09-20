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ВКС РФ поддержали наступление САА на север провинции Дейр эз-Зор
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    ВКС РФ поддержали наступление САА на север провинции Дейр эз-Зор

    15:20  20 Сентября 2017
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    ВКС РФ поддержали наступление САА на север провинции Дейр эз-Зор

    Дейр эз-Зор, 20 сентября. ВКС РФ расчищают путь перед правительственными войсками, наступающими на север Дейр эз-Зора.

    Командование правительственных войск Сирии сообщает о том, что передовые подразделения союзных сил продолжают продвижение в северную часть провинции Дейр эз-Зор при поддержке ВКС РФ.

    Боевики террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) оказывают САА ожесточенное сопротивление, уничтожено множество опорных пунктов «Халифата». Военные инженеры расчищают освобожденные районы от «закладок» исламистов.

    В данный момент армейцы продвинулись к населенному пункту Ат-Тибни провинции Дейр эз-Зор, сообщает источник.

    ВКС РФ поддержали наступление САА на север провинции Дейр эз-Зор

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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