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Политика
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ДНР: ВСУ устроили обстрел Донецка в честь приезда евродепутатов в Донбасс
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    ДНР: ВСУ устроили обстрел Донецка в честь приезда евродепутатов в Донбасс

    15:26  20 Сентября 2017
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    ДНР: ВСУ устроили обстрел Донецка в честь приезда евродепутатов в Донбасс

    Донецк, 20 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики около 140 снарядов и мин. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, накануне в подконтрольную украинским силовикам Авдеевку прибыла делегация межпарламентского комитета ассоциации Украина-Евросоюз. Руководство ВСУ решило продемонстрировать «европейским партнерам» сложную оперативную обстановку на фронте, устроив обстрел окраин Донецка, пытаясь спровоцировать ополчение ДНР на ответный огонь.

    Кроме того, под ударами артиллерии ВСУ оказались 12 населенных пунктов ДНР в районе Донецка, Горловки и Мариуполя. В ходе обстрелов украинские силовики использовали крупнокалиберную ствольную артиллерию, минометы, гранатометы, и стрелковое оружие.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк #горловка #авдеевка
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