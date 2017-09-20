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Россия
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Политика
Экс-канцлер ФРГ предсказал дальнейшую судьбу Крыма
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    Экс-канцлер ФРГ предсказал дальнейшую судьбу Крыма

    17:28  20 Сентября 2017  /обновлено: 17:33  20 Сентября 2017
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    Экс-канцлер ФРГ предсказал дальнейшую судьбу Крыма

    Берлин, 20 сентября. Россия никогда не откажется от Крыма, считает экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Он напомнил, что Крым входил в состав России с XVIII века.

    «Я предсказываю, что не будет российского президента, который вывел бы Крым из состава России», — заявил Шредер изданию Stern.

    Он также подчеркнул, что Европа заинтересована в сильной России. По словам бывшего канцлера Германии, Россия и ФРГ связаны исторически. Шредер рассказал, что в разговорах с русскими часто слышит, что именно Россия помогла Германии воссоединиться. Однако нынешняя позиция Берлина разочаровывает Москву, пишет портал Dni.ru. В частности, из-за отношения Германии к воссоединению России и Крыма, подчеркивает Шредер.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #россия #крым #фрг #шредер
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