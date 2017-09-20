Экс-канцлер ФРГ предсказал дальнейшую судьбу Крыма

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Берлин, 20 сентября. Россия никогда не откажется от Крыма, считает экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Он напомнил, что Крым входил в состав России с XVIII века.

«Я предсказываю, что не будет российского президента, который вывел бы Крым из состава России», — заявил Шредер изданию Stern.

Он также подчеркнул, что Европа заинтересована в сильной России. По словам бывшего канцлера Германии, Россия и ФРГ связаны исторически. Шредер рассказал, что в разговорах с русскими часто слышит, что именно Россия помогла Германии воссоединиться. Однако нынешняя позиция Берлина разочаровывает Москву, пишет портал Dni.ru. В частности, из-за отношения Германии к воссоединению России и Крыма, подчеркивает Шредер.