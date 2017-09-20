Ярославскую мэрию «заминировали» телефонные террористы

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Ярославль, 20 сентября. Мэрия Ярославля была эвакуирована в среду из-за анонимного сообщения о «минировании» здания.

В приемную администрации поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Всех, кто находился в мэрии — попросили покинуть помещение, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Кроме этого, известно, что в Ярославле были эвакуированы несколько торговых центров, школа и гостиница.

Напомним, что российские спецслужбы были загружены десятками ложных звонков о терактах. Волна анонимных звонков в административные и торговые здания продолжается в России вторую неделю.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что спецслужбы Украины стоят за телефонным терроризмом, который охватил крупные города Российской Федерации.