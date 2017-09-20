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Россия
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Происшествия
Ярославскую мэрию «заминировали» телефонные террористы
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    Ярославскую мэрию «заминировали» телефонные террористы

    15:25  20 Сентября 2017
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    Ярославскую мэрию «заминировали» телефонные террористы

    Ярославль, 20 сентября. Мэрия Ярославля была эвакуирована в среду из-за анонимного сообщения о «минировании» здания.

    В приемную администрации поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Всех, кто находился в мэрии — попросили покинуть помещение, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Кроме этого, известно, что в Ярославле были эвакуированы несколько торговых центров, школа и гостиница.

    Напомним, что российские спецслужбы были загружены десятками ложных звонков о терактах. Волна анонимных звонков в административные и торговые здания продолжается в России вторую неделю.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что спецслужбы Украины стоят за телефонным терроризмом, который охватил крупные города Российской Федерации. 

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    Автор: Алексей Громов
    #ярославль #минирование #эвакуация #анонимные звонки
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