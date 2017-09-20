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Россия
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Политика
Путин посетит московский офис «Яндекса»
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    Путин посетит московский офис «Яндекса»

    15:20  20 Сентября 2017
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    Путин посетит московский офис «Яндекса»

    Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин посетит московский офис компании «Яндекс», сообщили представители пресс-службы Кремля.

    Глава государства посетит офис «Яндекса» в четверг, 21 сентября. Как пояснили в Кремле, визит президента России связан с 20-летием компании.

    Путин ознакомится с основными направлениями деятельности «Яндекса». Лидеру страны продемонстрируют прототип беспилотного автомобиля, управление которым происходит с помощью созданным фирмой ПО.

    «Президенту продемонстрируют работу обновленного алгоритма системы Яндекс.Поиск, самого популярного в России интернет-поисковика, расскажут о разработках в области искусственного интеллекта, а также онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям интернета и качественно влияющим на улучшение условий жизни людей — проекты в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта», — уточнили в пресс-службе Кремля.

    Путин посетит московский офис «Яндекса»

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #кремль #яндекс
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