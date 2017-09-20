Путин посетит московский офис «Яндекса»

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Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин посетит московский офис компании «Яндекс», сообщили представители пресс-службы Кремля.

Глава государства посетит офис «Яндекса» в четверг, 21 сентября. Как пояснили в Кремле, визит президента России связан с 20-летием компании.

Путин ознакомится с основными направлениями деятельности «Яндекса». Лидеру страны продемонстрируют прототип беспилотного автомобиля, управление которым происходит с помощью созданным фирмой ПО.