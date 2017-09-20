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ФАС накажет Apple в случае координации цен на iPhone X
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    ФАС накажет Apple в случае координации цен на iPhone X

    15:25  20 Сентября 2017
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    ФАС накажет Apple в случае координации цен на iPhone X

    Москва, 20 сентября. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) серьезно накажет корпорацию Apple, если она будет координировать ценообразование на новое поколение гаджетов iPhone на российском рынке. Об этом в среду сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. 

    Руководитель ведомства напомнил, что компании пришлось оплатить штраф ранее за подобное нарушение.

    «То есть сам факт нарушения, которое было, пусть он был уже за счет усилий самой материнской американской компании сведен к минимуму, но сам факт был», — отметил он.

    ФАС накажет Apple в случае координации цен на iPhone X

    Ввиду этого, предупредил Артемьев, если «будет необходимость, то ведомство займется этим вопросом». 

    Напомним, ранее заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский сообщил, что в случае поступления жалоб и выявления нарушений на формирование стоимости нового iPhone X будет сразу возбуждено дело.

    ФАС накажет Apple в случае координации цен на iPhone X

    Стоит отметить, что Россия занимает четвертую строчку в перечне стран, где цена «яблочной» продукции является наиболее высокой. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #apple #экономика #фас #цены
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