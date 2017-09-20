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Ракка: курды потеряли трех командиров в боях против ИГИЛ
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    Ракка: курды потеряли трех командиров в боях против ИГИЛ

    15:09  20 Сентября 2017
    213

    Ракка: курды потеряли трех командиров в боях против ИГИЛ

    Ракка, 20 сентября. Курдское ополчение понесло потери в столкновениях с боевиками «Исламского государства»*.

    Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила, что курды из «Отрядов народной самообороны» (YPG) потеряли трех командиров убитыми в результате столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) за сирийский город Ракку.

    Похороны офицеров состоялись в курдском кантоне Африн провинции Алеппо.

    Отмечается, что в данный момент курды контролируют около 70 процентов города Ракка.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #курды #ракка
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