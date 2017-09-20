Ракка: курды потеряли трех командиров в боях против ИГИЛ

В Избранное

Ракка, 20 сентября. Курдское ополчение понесло потери в столкновениях с боевиками «Исламского государства»*.

Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила, что курды из «Отрядов народной самообороны» (YPG) потеряли трех командиров убитыми в результате столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) за сирийский город Ракку.

Похороны офицеров состоялись в курдском кантоне Африн провинции Алеппо.

Отмечается, что в данный момент курды контролируют около 70 процентов города Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.