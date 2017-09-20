Ракка: курды потеряли трех командиров в боях против ИГИЛ
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Ракка, 20 сентября. Курдское ополчение понесло потери в столкновениях с боевиками «Исламского государства»*.
Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила, что курды из «Отрядов народной самообороны» (YPG) потеряли трех командиров убитыми в результате столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) за сирийский город Ракку.
Похороны офицеров состоялись в курдском кантоне Африн провинции Алеппо.
Отмечается, что в данный момент курды контролируют около 70 процентов города Ракка.
#شاهد مراسم تشيع جثمان 3 مقاتلين من #قسد في #الطبقةhttps://t.co/h9TRLs9xme https://t.co/jIJBAyGM0j— FuratFMفرات اف ام (@ManbijFm) September 20, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.