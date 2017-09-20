Некрасивая история: Милонов прокомментировал задержание главы «Христианского государства»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал Федеральному агентству новостей задержание лидера так называемого «Христианского государства» Александра Калинина. Ранее радикал призывал жечь кинотеатры, где должны пройти показы скандального фильма «Матильда».

«Это очень хорошо. Я хочу выяснить, кто этого человека, возможно, болезненного, с болезненной психикой, надоумил сделать то, что он сделал. Я думаю, что получится в итоге ой-ой-ой какая некрасивая история. От произошедшего пахнет чем-то очень нехорошим. Как Ляскин напал на себя (приближенный блогера Алексея Навального Николай Ляскин. 15 сентября его ударили трубой по голове. По официальной версии МВД, Ляскин сам организовал нападение на себя — прим. ФАН), так и этого человека спровоцировали люди отнюдь не из православных кругов. Его деятельность нужна была только тем людям, которые выступают против церкви. Думаю, его втемную использовали те, чьи машины потом горели.

Милонов подчеркнул, что представители православного сообщества выступают против любых проявлений экстремистской деятельности и любых форм насилия как метода идеологического и религиозного противостояния.

«Мы выражали и будем выражать свою позицию, но в рамках закона. Методы вооруженного террора – это методы тех, кто гнал церковь. Мы – явно не эти люди», — заключил парламентарий.

Лидер «Христианского государства» был задержан по депутатскому запросу Натальи Поклонской, она обратилась с этим требованием в полицию и Генпрокуратуру. Поклонская заявила, что насилие неприемлемо в любых формах.

«Это недопустимо и требует пресечения на корню», — завила народная избранница.

Вместе с этим Поклонская сказала, что необходимо усилить меры со стороны государства, направленные против экстремистской деятельности и распространения экстремистских материалов. Кинокартина Алексея Учителя, по мнению Поклонской, таковым является. Ранее парламентарий неоднократно заявляла, что у нее на руках есть результаты различного рода экспертиз, подтверждающих противоправность «Матильды». Также депутат утверждает, что при создании «Матильды» имело место нецелевое расходование бюджетных средств, поскольку фильм снят не по первоначальному сценарию.

Накануне стало известно, что закрытый показ ленты в Санкт-Петербурге в рамках форума «Кино-Экспо» будет перенесен на день из-за возможных провокаций со стороны заинтересованных в лиц. Для обеспечения правопорядка во время демонстрации «Матильды» будут привлечены сотрудники полиции.