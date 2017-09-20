Голодец заявила об огромном числе пенсионеров в России

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Москва, 20 сентября. Вице-премьер Ольга Голодец заявила об увеличении числа россиян, достигших возраста 70 лет, до 13,4 млн человек.

«И мы понимаем, что часть людей перешагнувших порог 70 лет, требуют дополнительного ухода, требуют специального сопровождения», — заявила Голодец в ходе заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, которое прошло в Подмосковье.

Голодец также напомнила, что средняя продолжительность жизни в России составляет 72,5 лет. Этот показатель указывает на необходимость создания новой системы ухода за пожилыми людьми. От профессионализма людей, которые занимаются уходом за пенсионерами, зависит долголетие россиян, уточнила вице-премьер.