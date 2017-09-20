Лукашенко объявил учения «Запад-2017» завершенными: комментарий Виталия Милонова

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил в среду, 20 сентября, о завершении совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017».

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские военнослужащие, которые принимали участие в стратегических учениях «Запад-2017», покинут республику и вернутся в места постоянного пребывания. В НАТО нас действительно боятся, раз Лукашенко приходится успокаивать европейских соседей, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

«Лукашенко проинформировал Запад по дальнейшему расположению войск России специально, чтобы успокоить. Он просто сказал правду, потому что нашей армии просто нечего делать в Белоруссии. Я думаю, что это было вынужденное высказывание, так как у поляков жидко протекло из-за того, что войска РФ приблизились к границе их государства. Они боятся. А Лукашенко успокаивает Варшаву, говорит, что армия России уходит домой, пейте польский самогон», — поясняет ситуацию Милонов

По словам Лукашенко, при численности белорусской армии в 75 тысяч человек присутствие нескольких тысяч войск РФ в Белоруссии ничего бы не изменило. Минск, по его мнению, может решить любые проблемы на западном направлении.

«Высказывание Лукашенко также связано с тем, что сегодня в Польше стартовали военные маневры НАТО Dragon-2017, которые в свою очередь стали ответом на наши стратегические учения «Запад-2017». Это все звенья одной цепи. Нужно понимать, что западные страны действительно испугались, поэтому Польша позвала своих старших братьев, без которых никакие политические решения не принимаются. Сейчас руководство НАТО пытается нас запугать, но этого не будет — Белоруссия в случае чего сможет себя защитить, а мы поможем, если понадобиться», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, стратегические российско-белорусские учения «Запад-2017» проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и России. Российская сторона не раз подчеркивала, что учения «Запад» носят плановый характер и проводятся раз в два года.

Ранее ФАН сообщал, 20 сентября в Польше, на полигоне в Зегже близ Варшавы, стартовали крупные военные маневры НАТО Dragon-2017. Согласно сценарию учений, одно из соседних государств претендует на право доступа к природным ресурсам на территории Польши. Кроме того, страна-агрессор пытается дестабилизировать политическую обстановку и овладеть спорной территорией. Во время активной фазы учений будет производиться отработка обороны участка побережья и высадка парашютного десанта.