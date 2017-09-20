Результаты голосования 10 сентября отменили на 13 участках из-за нарушений
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Москва, 20 сентября. Результаты голосования на прошедших 10 сентября в России выборах были аннулированы на 13 избирательных участках. Такими данными поделилась в среду глава Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова.
Речь идет о следующих регионах:
- Бурятия (один участок);
- Дагестан (один участок);
- Северная Осетия (два участка);
- Мордовия (два участка);
- Краснодарский край (два участка);
- Саратовская область (два участка);
- Алтайский край (три участка).
Кроме того, на двух участках в Белгородской области признаны недействительными бюллетени, которые находились в переносных ящиках.
Как ранее сообщало издание «Утро.ру», ЦИК России не выявил серьезных нарушений на выборах 10 сентября.