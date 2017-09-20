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Политика
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Россия
Результаты голосования 10 сентября отменили на 13 участках из-за нарушений
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    Результаты голосования 10 сентября отменили на 13 участках из-за нарушений

    15:31  20 Сентября 2017
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    Результаты голосования 10 сентября отменили на 13 участках из-за нарушений

    Москва, 20 сентября. Результаты голосования на прошедших 10 сентября в России выборах были аннулированы на 13 избирательных участках. Такими данными поделилась в среду глава Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова.

    Речь идет о следующих регионах:

    • Бурятия (один участок);
    • Дагестан (один участок);
    • Северная Осетия (два участка);
    • Мордовия (два участка);
    • Краснодарский край (два участка);
    • Саратовская область (два участка);
    • Алтайский край (три участка).

    Кроме того, на двух участках в Белгородской области признаны недействительными бюллетени, которые находились в переносных ящиках.

    Как ранее сообщало издание «Утро.ру», ЦИК России не выявил серьезных нарушений на выборах 10 сентября.

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    Автор: Алексей Громов
    #выборы #россия #цик
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