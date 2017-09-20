ЛНР: ВСУ прекратили обстрелы вблизи Станицы Луганской после установки камеры ОБСЕ

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Луганск, 20 сентября. Подразделения вооруженных сил Украины прекратили вести обстрелы в районе Станицы Луганской после установки камеры видеонаблюдения миссии ОБСЕ. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, 16 сентября сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ установили камеру наблюдения на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская», который расположен на линии соприкосновения между ЛНР и подконтрольной Украине территорией Донбасса.

«Хотелось бы отметить положительную тенденцию после запуска видеонаблюдения на нашей стороне, обстрелы со стороны подконтрольной ВСУ территории района памятника «Князь Игорь» прекратились», — сказал Марочко.

Он также напомнил, что Народная милиция ЛНР более 70 раз предпринимала попытки реализовать взятые на себя обязательства и произвести разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, однако украинская сторона каждый раз саботировала процедуру отвода.