Погребинский рассказал, кто стоит за возвращением Саакашвили на Украину

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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собрал своих сторонников в Киеве на митинг перед администрацией президента. Там политик пообещал, что соберет своих сторонников еще раз 17 ноября и устроит новый Майдан. Уже скоро, заявляет бывший президент Грузии, он выдвинет свои требования Порошенко.

Существует множество теорий, почему Михаилу Саакашвили позволили вернуться на Украину. К примеру, по мнению грузинского политика Нино Бурджанадзе, это связано с тем, что власти США устали от Петра Порошенко и хотят установить на Украине нового президента. Саакашвили, таким образом, был послан на Украину, чтобы раскачать лодку. Ссылаясь на опыт своего личного общения с Саакашвили, Бурджанадзе заявляет, что тот никогда бы не решился вернуться на Украину, если бы Госдеп предварительно не подготовил благодатную почву.

«Я знаю Саакашвили и знаю, что он никогда бы не вошел в Украину, не имея уверенности и гарантии, что его никто не тронет», — заявила грузинский политик.

Бурджанадзе — далеко не единственная, кто считает, что возвращение Саакашвили на Украину является своеобразной «черной меткой», посланной американскими властями украинским. Впрочем, у данной гипотезы есть и свои оппоненты. Один из них — Михаил Погребинский, известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

«Конечно, какая-то часть американского политического истеблишмента, люди, лично знакомые с Саакашвили, могут за ним стоять. Он, наверное, обсуждал с ними свои планы возвращения на Украину, и они вполне могли пообещать ему свою поддержку. Но я не считаю, что это консолидированная позиция американской администрации: Госдепа, Белого дома, разведывательных служб и т.д.», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

За возвращением Саакашвили на Украину, по мнению эксперта, стоит исключительно сам Саакашвили, а также небольшая группа его друзей и сторонников.

«Я думаю, что возвращение на Украину — это в чистом виде инициатива энергичного Саакашвили. Но, конечно, она была поддержана его друзьями — в том числе и друзьями в США. Что это за друзья? Например, это может быть сенатор Маккейн. Может быть, даже какая-то часть демократов, с которыми Саакашвили имел дело. Может быть, даже сам экс-госсекретарь Джон Керри. Все же он тоже позволил себе несколько жестких замечаний по поводу Порошенко на Ялтинской конференции. Долгое время Саакашвили был президентом Грузии, и все эти люди ездили в Тбилиси. Саакашвили, как свойственно грузинам, принимал их по высшему разряду. Это запоминается», — подчеркивает Погребинский.

Что касается суждений о том, что Порошенко перестал устраивать американское руководство, то здесь, считает Михаил Погребинский, тоже далеко не все так просто. «Как правило, все говорят, что если бы Порошенко все еще устраивал США, то Саакашвили не стали бы пускать на Украину. Порошенко давно не устраивает американцев. Но у них нет замены. Пока нет замены, они вполне способны работать с Порошенко — по крайней мере, пока они не определяться с тем, кто будет после него, и как именно он придет на место украинского президента», — приводит свою точку зрения Михаил Погребинский.