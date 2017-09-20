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Россия
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Политика
Путин рассчитывает, что глава Белгородской области подготовит достойную команду
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    Путин рассчитывает, что глава Белгородской области подготовит достойную команду

    18:00  20 Сентября 2017
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    Путин рассчитывает, что глава Белгородской области подготовит достойную команду

    Москва, 20 сентября. Глава российского государства Владимир Путин рассчитывает, что глава Белгородской области Евгений Савченко подготовит «достойную команду будущего» региона, но не оставит без внимания имеющиеся проблемы. 

    Российский лидер отметил, что Савченко является одним из опытнейших губернаторов регионов.

    Однако российский президент обратил внимание на то, что в регионе сделано не все, а также возникают новые вызовы и проблемы.

    Путин рассчитывает, что глава Белгородской области подготовит достойную команду

    Путин выразил надежду на то, что Савченко подготовит будущие кадры для работы в этом регионе, а также продолжит заниматься проблемами Белгородской области.

    «Надеюсь не только на то, что будете готовить в течение ближайших лет достойную команду будущего Белгородской области, но и сможете помочь другим регионам и федеральному центру», — подытожил Путин.

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #савченко #регионы #белгородская область
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