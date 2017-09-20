Путин рассчитывает, что глава Белгородской области подготовит достойную команду

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Москва, 20 сентября. Глава российского государства Владимир Путин рассчитывает, что глава Белгородской области Евгений Савченко подготовит «достойную команду будущего» региона, но не оставит без внимания имеющиеся проблемы.

Российский лидер отметил, что Савченко является одним из опытнейших губернаторов регионов.

Однако российский президент обратил внимание на то, что в регионе сделано не все, а также возникают новые вызовы и проблемы.

Путин выразил надежду на то, что Савченко подготовит будущие кадры для работы в этом регионе, а также продолжит заниматься проблемами Белгородской области.