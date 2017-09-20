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Россия
Путин поручил завершить строительство объездной дороги вокруг Калининграда
Россия
Путин поручил завершить строительство объездной дороги вокруг Калининграда
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    Путин поручил завершить строительство объездной дороги вокруг Калининграда

    15:00  20 Сентября 2017
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    Путин поручил завершить строительство объездной дороги вокруг Калининграда

    Москва, 20 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым призвал его не тянуть с возобновлением строительства объездной дороги вокруг столицы региона.

    «Не тяните», — подчеркнул российский лидер в ходе встречи с избранными главами российских регионов.

    Путин также спросил у Алиханова, какова ситуация с финансированием проекта. По словам губернатора, уже приняты необходимые решения, разработанная проектная документация будет откорректирована в следующем году совместно с Минтрансом, ведомство сможет приступить к стройке уже в 2019 году.

    Напомним, 10 сентября в ходе единого дня голосования были избраны 17 губернаторов и глав входящих в состав России республик. Выборы проходили одновременно в 82 регионах России.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #калининградская область #алиханов
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