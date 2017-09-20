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Поклонская призвала православных не смотреть «Матильду», чтобы избежать греха
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    Поклонская призвала православных не смотреть «Матильду», чтобы избежать греха

    15:25  20 Сентября 2017
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    Поклонская призвала православных не смотреть «Матильду», чтобы избежать греха

    Москва, 20 сентября. Просмотр фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» — это грех, совершив который люди становятся сопричастными к осквернению православной веры. Такое мнение выразила депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Наталья Поклонская.

    «Смотреть фильм для православных есть грех, для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно», — отметила она.

    «Посмотреть, чтобы вникнуть, во что? В постельную сцену святого угодника божьего и правителя российского? — пояснила Поклонская в интервью агентству РИА Новости. — Неужели здесь надо смотреть, красиво он это делает или нет, достаточно ли хороша музыка и грим?».

    Ранее председатель закса Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что планирует посмотреть киноленту Алексея Учителя «Матильда», чтобы понять причину разгоревшегося скандала. Как заявил протодиакон Андрей Кураев, у фильма Алексея Учителя «Матильда» красивый финал, а сама история Николая II сводится к выбору между легким и правильным. 

    Поклонская призвала православных не смотреть «Матильду», чтобы избежать греха

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    Автор: Тимур Румянцев
    #поклонская #матильда
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