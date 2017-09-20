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Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших от выброса сероводорода под Оренбургом
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    Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших от выброса сероводорода под Оренбургом

    15:04  20 Сентября 2017
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    Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших от выброса сероводорода под Оренбургом

    Оренбург, 20 сентября. После выброса сероводорода при разгерметизации нефтяной скважины в Оренбургской области за помощью к медикам обратились почти три десятка местных жителей. Напомним, ЧП произошло сегодня ранним утром.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, среди пострадавших — 25 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Они поступили в медицинские учреждения с жалобами на тошноту и головокружение. Это симптомы отравления вышедшим из скважины сероводородом в низкой концентрации — при большем количестве сероводорода в воздухе отравление приводит к отеку легких, судорогам и коме.

    После сегодняшнего ЧП в больницу Оренбурга были госпитализированы 18 детей, за их состоянием наблюдают токсикологи. Врачи подчеркнули, что состояние детей стабильное, удовлетворительное. Еще четверых взрослых и семерых детей поместили под амбулаторное наблюдение.

    Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших от выброса сероводорода под Оренбургом

    На месте ЧП работает следственная группа, которая должна выяснить, как произошла разгерметизация находившейся на ремонте буровой. Специалисты откачают выброшенную газом нефтяную жидкость, после чего герметизируют скважину при помощи заглушки. Местным жителям рекомендовано не покидать домов, закрыть окна и двери до тех пор, пока не будет объявлено, что обстановка безопасна.

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    Автор: Валентин Меликов
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