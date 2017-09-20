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Россия
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Политика
МИД РФ требует от Польши наказать вандалов, осквернивших мемориалы воинов СССР
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    МИД РФ требует от Польши наказать вандалов, осквернивших мемориалы воинов СССР

    15:08  20 Сентября 2017
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    МИД РФ требует от Польши наказать вандалов, осквернивших мемориалы воинов СССР

    Москва, 20 сентября. Москва требует от Польши наказать вандалов, которые осквернили мемориалы советских воинов в городах Сосновец, Варшава и Ольштын, заявили в министерстве иностранных дел России.

    Москва выразила решительный протест из-за нападений вандалов на мемориалы советских воинов в Польше. В МИД РФ осудили «недвусмысленное попустительство официальной Варшавы».

    «Требуем от польских властей устранения последствий кощунственных действий вандалов, приведения памятников в порядок, установления и наказания виновных, — констатировали во внешнеполитическом ведомстве России. — К этому их обязывают действующие в мемориальной сфере российско-польские соглашения, нормы общечеловеческой морали, претензии на статус цивилизованного государства».

    МИД РФ требует от Польши наказать вандалов, осквернивших мемориалы воинов СССР

    Накануне кладбище-мавзолей советских солдат было осквернено в столице Польши.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #польша #вандализм #мид #варшава #памятники
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