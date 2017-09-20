МИД РФ требует от Польши наказать вандалов, осквернивших мемориалы воинов СССР

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Москва, 20 сентября. Москва требует от Польши наказать вандалов, которые осквернили мемориалы советских воинов в городах Сосновец, Варшава и Ольштын, заявили в министерстве иностранных дел России.

Москва выразила решительный протест из-за нападений вандалов на мемориалы советских воинов в Польше. В МИД РФ осудили «недвусмысленное попустительство официальной Варшавы».

«Требуем от польских властей устранения последствий кощунственных действий вандалов, приведения памятников в порядок, установления и наказания виновных, — констатировали во внешнеполитическом ведомстве России. — К этому их обязывают действующие в мемориальной сфере российско-польские соглашения, нормы общечеловеческой морали, претензии на статус цивилизованного государства».

Накануне кладбище-мавзолей советских солдат было осквернено в столице Польши.