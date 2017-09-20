Таинственно пропавшую уральскую актрису нашли мертвой в лесу

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Екатеринбург, 20 сентября. В районе Красноуральска обнаружили труп женщины, который, предположительно, принадлежит пропавшей три года назад актрисе театра «Волхонка».

Тело женщины обнаружили 2 сентября. На вид погибшей 45-50 лет, среднего телосложения, волосы светлые с сединой, короткие.

Родственники актрисы Елены Шаховой уже опознали труп по фотографиям. Сейчас они едут в Красноуральск на опознание.

«Пока официально тело не опознано, комментировать ничего не будем», — заявил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Как отмечает Ura.Ru, Шахова пропала три года назад. Она просто не вышла на работу после отпуска. По слухам, незадолго от своего исчезновения актриса переехала из квартиры в комнату и взяла большой кредит.