В ЛНР объяснили, когда ополченцы могут отвечать на провокации ВСУ

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Луганск, 20 сентября. Подразделения Народной милиции ЛНР оставляют за собой право открывать ответный огонь на обстрелы со стороны украинских силовиков при угрозе жизни людей и попытках прорыва через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Мы оставляем за собой право, согласно минским договоренностям, открывать огонь в ответ при условии, если жизни военнослужащих и гражданских лиц угрожает опасность, и при условии, если имеется угроза изменения линии соприкосновения», — пояснил Марочко.

Он также добавил, что подразделения Народной милиции ЛНР неукоснительно придерживаются режима прекращения огня в Донбассе и не отвечают на провокации украинских силовиков.