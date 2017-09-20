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В ЛНР объяснили, когда ополченцы могут отвечать на провокации ВСУ
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    В ЛНР объяснили, когда ополченцы могут отвечать на провокации ВСУ

    14:55  20 Сентября 2017
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    В ЛНР объяснили, когда ополченцы могут отвечать на провокации ВСУ

    Луганск, 20 сентября. Подразделения Народной милиции ЛНР оставляют за собой право открывать ответный огонь на обстрелы со стороны украинских силовиков при угрозе жизни людей и попытках прорыва через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко.

    «Мы оставляем за собой право, согласно минским договоренностям, открывать огонь в ответ при условии, если жизни военнослужащих и гражданских лиц угрожает опасность, и при условии, если имеется угроза изменения линии соприкосновения», — пояснил Марочко.

    Он также добавил, что подразделения Народной милиции ЛНР неукоснительно придерживаются режима прекращения огня в Донбассе и не отвечают на провокации украинских силовиков.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #лнр #донецк #луганск
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