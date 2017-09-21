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Назван источник вдохновения речи Моргана Фримена о «нападении России на США»
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    Назван источник вдохновения речи Моргана Фримена о «нападении России на США»

    7:09  21 Сентября 2017
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    Назван источник вдохновения речи Моргана Фримена о «нападении России на США»

    Москва, 20 сентября. Уже вскоре после того, как популярнейший голливудский актер Морган Фримен обвинил Россию в «нападении» на США, стало очевидно, что большинство тезисов Фримена — который преподнес свои обвинения как сценарий шпионского фильма — прямо перекликаются с положениями книги проигравшей выборы Хиллари Клинтон под названием «Что случилось».

    Один из самых представительных актеров Голливуда, Фримен своим глубоким голосом от имени «некоммерческого и неправительственного» «Комитета по расследованию России» объявил России войну от лица Вашингтона и потребовал от президента США Дональда Трампа признать, что Россия помогла ему выиграть президентские выборы — требование абсурдное с любой точки зрения. При этом все обвинения в адрес Клинтон актер назвал «политической чепухой» и «происками оппонентов».

    Назван источник вдохновения речи Моргана Фримена о «нападении России на США»

    Сходство мыслей, высказываемых Фрименом — который постоянно высказывал поддержку Клинтон в ходе ее предвыборной кампании — с подачей книги Клинтон, указывает на то, что формирование «Комитета по расследованию России» является лишь еще одним шагом экс-кандидата — как раз к началу осени. Следует отметить, что видеоролик с Фрименом появился на следующий день после выступления Трампа в штаб-квартире ООН. Усилия противников Трампа направлены на его дискредитацию и, в конечном счете, импичмент — поскольку, как ранее признала Хиллари Клинтон, в американском праве в принципе не существует возможности снять президента с его поста, кроме как прямое уголовное обвинение.

    Назван источник вдохновения речи Моргана Фримена о «нападении России на США»

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    Автор: Валентин Меликов
    #клинтон #трамп #фримен
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