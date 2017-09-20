Путин одобрил практику публичного отбора кандидатов в органы власти

Москва, 20 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил опыт публичного отбора кандидатов в органы власти.

«Я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать к такой открытой, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти», — отметил российский лидер, который встретился с победившими на прошедших выборах главами субъектов страны.