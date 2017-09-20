В Избранное

Сирия, 20 сентября. «Тахрир Аш-Шам» сбила беспилотник САР в районе Джобар в Восточной Гуте. САА потеряла более 20 солдат в результате вчерашнего нападения «Нусры»*** севернее Хамы. Полиция Ирака готовится к новому наступлению в провинции Салах Эд-Дин, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ракетные обстрелы позиций боевиков в районе Айн-Тарма и близ поселения Хараста в Восточной Гуте Дамаска; заняли 100 кв км территорий вдоль сирийско-иракской границы в провинции Хомс; ведут артобстрелы укрепрайонов ИГ* к северу от аэропорта Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: подверглось ударам британского беспилотника в городе Абу Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора; оказалось под огнем федеральной полиции Ирака в городе Аль-Ширкат в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла пятерых боевиков в результате воздушной атаки ВВС Сирии в провинции Идлиб.

«Тахрир Аш-Шам»: сбила беспилотник САА в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; установила КПП на шоссе Ариха — Идлиб; убила более 20 солдат САА в северной части Хамы.

Курды: лишились одного из военных пикапов в боях с ИГ в квартале Рамила в города Ракка.

Международная коалиция: оказывает поддержку иракской полиции в провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Дамаск

Местный военный источник в сети Twitter (JobarRev) сообщает о новых ракетных обстрелах со стороны Сирийской арабской армии (САА) в районе Айн-Тарма, а также недалеко от населенного пункта Хараста на северо-востоке Дамаска. О населенном исламистам уроне не сообщалось.

В свою очередь, радикалам антиправительственных организаций удалось сбить разведывательный беспилотный летательный аппарат правительственных подразделений над кварталом Джобар. Об этом сообщает информационный портал FSA Platform, подконтрольный вооруженной оппозиции.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) вместе с иракскими отрядами ополчения «Хашд Аш-Шааби» заняла территории площадью около ста квадратных километров на сирийско-иракской границе в южной части региона. Таким образом, союзники контролируют районы между населенным пунктом Аль-Валид и иракским городом Аль-Каим. По данным военных источников информагентства AMN, далее объединенные войска направятся в сторону Аль-Каима.

Провинция Дейр эз-Зор

Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что британский беспилотник помешал публичной казни, проводимой террористами «Исламского государства»* в городе Абу Кемаль к юго-востоку от административного центра провинции. Министерство обороны Великобритании опубликовало видеозапись, на которой запечатлена атака дрона. Боевой БПЛА сбросил взрывное устройство в толпу боевиков.

Тем временем в Дейр эз-Зоре продолжается противостояние между сирийскими войсками и отрядами ИГИЛ*. Согласно сведениям агентства новостей Damascus Now, правительственные силы ведут артиллерийские обстрелы укрепрайонов радикалов к северу от военной авиабазы.

Провинция Идлиб

Боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» установили контрольно-пропускной пункт на шоссе Ариха — Идлиб, передает новостное агентство Al Manar News. Военные эксперты отмечают, что возглавляющая объединение «Джебхат Ан-Нусра»* стремится обезопасить себя от возможных вооруженных стычек с другими исламистскими формированиями. Напомним, ранее противоборствующие организации «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам» заключили соглашение о перемирии, в рамках которого исламисты должны были покинуть все крупные города региона, в том числе административный центр провинции, и передать власть органам местного самоуправления. Тем не менее «Нусра» не выполнила данное требование. Вследствие этого столкновения между группировками продолжились.

Между тем сирийские ВВС после вчерашнего нападения боевиков на севере Хамы активизировали боевые вылеты в Идлибе. Ударам военных самолетов ВВС Сирии подвергся командный пункт «Ахрар Аш-Шам», расположенный в районе деревни Джарджаназ, передает Telegram-канал (NRVR11). В результате боевого вылета как минимум пять радикалов были нейтрализованы.

Провинция Ракка

Начиная со вчерашнего дня, все еще продолжаются бои между отрядами «Исламского государства», окруженными в Ракке, и Сирийскими демократическими силами**** (SDF), поддерживаемыми Соединенными Штатами Америки, в районе Рамила. Согласно данным агентства новостей Al Manar News, в результате последних столкновений бойцы курдских подразделений лишились одного из военных пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Сведения о потерях сторон в живой силе в настоящий момент выясняются.

Тем не менее, как сообщает американский филиал информационного агентства Reuters, около 80 процентов столицы региона находится под контролем сил «демократической армии». Таким образом, кампания по захвату Ракки находится на завершающем этапе.

Провинция Хама

Накануне прошли ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Хайят Тахрир Аш-Шам», поддерживаемыми Исламским движением Восточного Туркестана и группировкой «Джейш Аль-Изза». Новостное агентство Al Masdar News сообщало о том, что более 30 исламистов «Джебхат Ан-Нусры» и ее сообщников были уничтожены в ходе боев. Стало известно, что подразделения САР, в свою очередь, потеряли по меньшей мере 22 военнослужащих убитыми, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, бои разворачивались в районе населенного пункта Маан к северу от Хамы.

Ирак

Подразделения федеральной полиции Ирака проводят артиллерийскую подготовку в районе города Аль-Шикрат, расположенного в северной части провинции Салах Эд-Дин. В то же время беспилотники и военные самолеты иракской авиации наносят авиаудары по опорным пунктам террористической группировки. Согласно информации агентства Al Masdar News, полномасштабное наступление начнется в ближайшие дни. Напомним, накануне армия Ирака и ополченцы Сил народной мобилизации объявили о начале освободительной операции на западе Аль-Анбара, которая будет вестись одновременно с кампанией по освобождению Аль-Ширката. Иракские войска действуют при поддержке международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)