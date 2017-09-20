ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли около 100 ударов по боевикам в провинциях Хама и Идлиб

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Хама, 20 сентября. ВКС РФ и авиация Сирии атаковали позиции боевиков «Джебхат ан-Нусра»* на юге Идлиба и на севере Хамы.

Арабское издание «Аль-Масдар» сообщает, что российские и сирийские боевые самолеты нанесли за двенадцать часов в общей сложности около ста авиаударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Массированный авиационный налет был произведен после активизации исламистов на юге провинции Идлиб и в северной Хаме. Джихадисты атаковали позиции Сирийской арабской армии в населенном пункте Маан и нарушили действующее в регионе соглашение о прекращении боевых действий.

* Организация запрещена на территории РФ.