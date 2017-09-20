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Общество
Подозреваемый в нападении на Ляскина назвал заказчиком самого пострадавшего
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    Подозреваемый в нападении на Ляскина назвал заказчиком самого пострадавшего

    14:58  20 Сентября 2017
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    Подозреваемый в нападении на Ляскина назвал заказчиком самого пострадавшего

    Москва, 19 сентября. Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин заплатил за нападение на самого себя. Об этом заявил подозреваемый в избиении Ляскина, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

    В полиции обратили внимание, что, по словам подозреваемого, он был ранее знаком с Ляскиным.

    «На вопрос об обстоятельствах знакомства пояснил, что оно произошло в штабе, которым пострадавший руководит, — цитирует РИА Новости свои источники. — О данной организации и возможности заработать в качестве ее волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву».

    Подозреваемый в нападении на Ляскина назвал заказчиком самого пострадавшего

    Задержанный отметил, что Ляскин заплатил ему 150 тысяч рублей за нападение на самого себя.

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    Автор: Алексей Громов
    #нападение #навальный #ляскин #заказчик
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