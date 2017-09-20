Десантное судно «Зубр»: корабль, покоривший НАТО

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Корабль класса «Зубр», который оснащен воздушной подушкой, а разработан был еще в советское время, является малым десантным судном. К 2018 году планируется возрождение его производства. Подробнее — Федеральное агентство новостей.

Самое мощное судно

После того как проект «Зубра» был рассекречен, его признали самым мощным в мире судном, которое имеет воздушную подушку. «Зубр» находится на вооружении Российской Федерации, Украины и Греции.

Судно, которое произведено в Советском Союзе, впоследствии было приобретено и поставлено на вооружение стран Североатлантического альянса.

Призвание

«Зубр» выполняет следующие задачи: транспортировка боевой техники и личного состава боевых подразделений; грузоснабжение на необорудованные береговые линии. Воздушная подушка корабля дает возможность высадить морских пехотинцев на 70% побережий всего мирового океана.

Грузовой отсек судна вмещает в себя три танка (общий весь до 150 тонн) или же десять бронетранспортеров (до 130 тонн), а также 140 человек морской пехоты. Кроме того, при переоборудовании грузового отделения, можно разместить еще 366 человек. Поэтому общее число людей, которое может уместить «Зубр» на своем борту, достигает более 500 человек.

Оснащение

Двигатель «Зубра» обладает мощностью в 50 тысяч лошадиных сил. Двигатель представляет собой силовую установку М35, которая была произведена на николаевском предприятии «Зоря-Машпроект».

Корабль оснащен четырьмя нагнетательными агрегатами НО-10 с пропеллерами, диаметр которых равен 2,5 метра. Их вращение расходует практически всю мощность силовой установки.

Ширина корабля «Зубр» составляет 25,6 метра, длина — 57,3 метра, высота — 21,9 метра, водоизмещение — 555 тонн. Судно может преодолеть расстояние в 550 километров, максимальный предел скорости достигает 60 узлов (111 километров в час). Экипаж состоит из 27 человек.

На вооружении «Зубра» стоят ракетные и артиллерийские вооружения: две 30-мм автоматические системы АК-630 (боекомплект каждой составляет три тысячи снарядов); две пусковые установки А-22 «Огонь»; восемь переносных зенитных комплексов «Игла», которые предназначены для противовоздушной обороны.