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ЛНР: Украина отказалась работать в подгруппе по безопасности в Минске
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    ЛНР: Украина отказалась работать в подгруппе по безопасности в Минске

    14:43  20 Сентября 2017
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    ЛНР: Украина отказалась работать в подгруппе по безопасности в Минске

    Минск, 20 сентября. Представители Украины отказываются работать в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил уполномоченный представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

    «Возникли проблемы с началом работы в группе по безопасности по причине уклонения украинской стороны», — заявил он.

    Дейнего также добавил, что отказ украинской стороны от работы в подгруппе по безопасности связан с присутствием представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По его мнению, украинская сторона боится, что представители СЦКК обнародуют данные, подтверждающие несоблюдение перемирия в Донбассе со стороны ВСУ.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #донецк #минск
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