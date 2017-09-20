ЛНР: Украина отказалась работать в подгруппе по безопасности в Минске

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Минск, 20 сентября. Представители Украины отказываются работать в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил уполномоченный представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Возникли проблемы с началом работы в группе по безопасности по причине уклонения украинской стороны», — заявил он.

Дейнего также добавил, что отказ украинской стороны от работы в подгруппе по безопасности связан с присутствием представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По его мнению, украинская сторона боится, что представители СЦКК обнародуют данные, подтверждающие несоблюдение перемирия в Донбассе со стороны ВСУ.