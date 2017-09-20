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Сирия и ВКС РФ против ИГИЛ: корреспондент ФАН узнал, как САА прорывалась к аэродрому Дейр эз-Зора
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    Сирия и ВКС РФ против ИГИЛ: корреспондент ФАН узнал, как САА прорывалась к аэродрому Дейр эз-Зора

    15:06  20 Сентября 2017
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    Армия САР

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видеозапись из окрестностей Дейр эз-Зора — из района военной авиабазы Сирийской арабской армии (САА) к юго-западу от города. Данный аэродром, названный в соответствии со своим местоположением — «Дейр эз-Зор», более трех лет находился в кольце окружения боевиков «Исламского государства»* (группировка запрещена в РФ). Он был разблокирован 9 сентября в результате совместной военной операции правительственных войск САР и российских ВКС.

    Этому предшествовала операция по снятию осады с районов на северо-западе города. После части сирийской армии под прикрытием боевой авиации РФ выдвинулись в атаку на позиции террористов ИГ* вблизи авиабазы с западного направления. Вскоре оборона боевиков была пробита и подразделения САА установили контроль над ключевыми путями снабжения аэродрома и восстановили связь с гарнизоном базы.

    Мощная поддержка российских сил сыграла ключевую роль в этой операции, как и в целом — во всей кампании армии САР против террористических группировок. Успех наступления правительственных войск в Дейр эз-Зоре во многом обеспечил удар «Калибрами», нанесенный из Средиземного моря военными кораблями РФ. Эта атака значительно ослабила отряды ИГ, что помогло военнослужащим довольно быстро деблокировать часть городских кварталов и аэродром в южных предместьях.

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Наш специальный корреспондент во время своего визита в Дейр эз-Зор взял интервью у одного из полевых командиров сирийской армии, участвовавшего в операции по снятию осады с авиабазы. Военнослужащий подчеркнул, что в настоящее время в рядах САА отмечается высокий уровень боевого духа. По его словам, бойцы готовы полностью вытеснить террористов с территории Сирии, и на пути к этой цели их не остановят провокации и угрозы со стороны Соединенных Штатов.

    «Мы готовы двигаться дальше, мы намерены освободить всю Сирию от оккупации боевиков «Исламского государства» и «Аль-Каиды»* (группировка запрещена в РФ). Даже если американцам это не понравится, мы все равно будем идти вперед. Мы не боимся ни их, ни террористов», — подчеркнул командир армии САР.

    Набережная Евфрата, Дейр эз-Зор

    Напомним, наступление САА в Дейр эз-Зоре оказалось под угрозой после того, как в игру включились курды. Отряды Демократической армии Сирии (SDF) под командованием США вышли к административному центру региона со стороны провинции Хасака. При этом представители ВС Соединенных Штатов предупредили, что не допустят высадки сирийских войск на северном берегу Евфрата.

    Тем не менее, несмотря на угрозы Вашингтона, правительственные подразделения продолжили кампанию против ИГ — при помощи ВКС РФ им удалось форсировать Евфрат к востоку от авиабазы и закрепиться на северном берегу. Несмотря на то, что отношения между США и официальным Дамаском продолжают обостряться, масштабная военная кампания армии САР при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре в настоящий момент продолжается.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Аоус Сулайман
    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #дейр эз-зор #хасака
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