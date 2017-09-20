Глава Генассамблеи ООН назвал переговоры в Астане спасением в сирийском урегулировании
В Избранное
Астана, 20 сентября. Переговоры по Сирии в Астане стали настоящим спасением в урегулировании конфликта в стране. Так считает председатель Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
Лайчак высоко оценил роль Казахстана в вопросе разоружения и сирийском урегулировании.
«В критической ситуации в сирийском урегулировании астанинский процесс стал настоящим спасением», — сообщил глава Генасамблеи ООН на встрече с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым, которая состоялась накануне в Нью-Йорке.