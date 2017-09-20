Глава Генассамблеи ООН назвал переговоры в Астане спасением в сирийском урегулировании

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Астана, 20 сентября. Переговоры по Сирии в Астане стали настоящим спасением в урегулировании конфликта в стране. Так считает председатель Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Лайчак высоко оценил роль Казахстана в вопросе разоружения и сирийском урегулировании.