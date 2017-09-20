Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Корабли Балтийского флота отработали ракетные стрельбы в рамках учений «Запад-2017»
Новости Сирии
Глава Генассамблеи ООН назвал переговоры в Астане спасением в сирийском урегулировании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Генассамблеи ООН назвал переговоры в Астане спасением в сирийском урегулировании

    15:07  20 Сентября 2017  /обновлено: 15:15  20 Сентября 2017
    41

    Глава Генассамблеи ООН назвал переговоры в Астане спасением в сирийском урегулировании

    Астана, 20 сентября. Переговоры по Сирии в Астане стали настоящим спасением в урегулировании конфликта в стране. Так считает председатель Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

    Лайчак высоко оценил роль Казахстана в вопросе разоружения и сирийском урегулировании.

    «В критической ситуации в сирийском урегулировании астанинский процесс стал настоящим спасением», — сообщил глава Генасамблеи ООН на встрече с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым, которая состоялась накануне в Нью-Йорке.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайдили
    #сирия #оон #казахстан #абдрахманов #лайчак
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21365

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41334

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19991

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8112

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7490
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        1086
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2311
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        94
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        9325