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Огромные запасы льда обнаружены на раскаленной поверхности Меркурия
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    Огромные запасы льда обнаружены на раскаленной поверхности Меркурия

    14:46  20 Сентября 2017
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    Огромные запасы льда обнаружены на раскаленной поверхности Меркурия

    Провиденс, штат Род-Айленд, 20 сентября. Астрономы из США объявили, что в ходе изучения данных, полученных при исследовании Меркурия космическим аппаратом Messenger стало ясно, что в кратерах на полюсах раскаленной планеты скрывается значительное количество водного льда  — причем этот лед обнаружен не только в крупных, но и мелких кратерах, что заставляет совершенно иначе взглянуть на геологию ближайшей к Солнцу планеты.

    Как оказалось, объясняет астроном Ариэль Дойч и Брауновского университета, приполярные регионы Меркурия богаты льдом — он скрывается там при «комфортных» условиях в тени стен кратеров, куда никогда не заглядывает Солнце и держится температура, близкая к 100 К. Общая площадь запасов водного льда на раскаленной планете оценивается как минимум в 3,4 тысячи квадратных километров.

    Напомним, автоматический зонд Messenger прибыл на орбиту Меркурия в 2011 году и проработал до апреля 2015 года.

    Огромные запасы льда обнаружены на раскаленной поверхности Меркурия

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    Автор: Валентин Меликов
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