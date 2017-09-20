На Украине требуют новых санкций против России за поставку удобрений в Донбасс

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Киев, 20 сентября. Генпрокуратура Украины требует от руководства страны наложить новые санкции на Россию за поставку удобрений Луганской и Донецкой народным республикам, сообщили в пресс-службе ГПУ.

«Главная военная прокуратура обратилась к министерству экономического развития и торговли Украины с требованием наложить санкции на ряд производителей минудобрений», — заявили в украинском ведомстве.

Как подчеркнули в прокуратуре, речь идет о российских производителях, однако конкретные компании не были названа. Также уточнялось, что, по информации украинской стороны, на территорию Донбасса поставлялись азотные удобрения (аммиачная селитра).

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