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Украина
На Украине требуют новых санкций против России за поставку удобрений в Донбасс
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    На Украине требуют новых санкций против России за поставку удобрений в Донбасс

    14:34  20 Сентября 2017
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    На Украине требуют новых санкций против России за поставку удобрений в Донбасс

    Киев, 20 сентября. Генпрокуратура Украины требует от руководства страны наложить новые санкции на Россию за поставку удобрений Луганской и Донецкой народным республикам, сообщили в пресс-службе ГПУ.

    «Главная военная прокуратура обратилась к министерству экономического развития и торговли Украины с требованием наложить санкции на ряд производителей минудобрений», — заявили в украинском ведомстве.

    Как подчеркнули в прокуратуре, речь идет о российских производителях, однако конкретные компании не были названа. Также уточнялось, что, по информации украинской стороны, на территорию Донбасса поставлялись азотные удобрения (аммиачная селитра).

    На Украине требуют новых санкций против России за поставку удобрений в Донбасс

    Ранее военный психиатр Украины объявил участников АТО угрозой для общества.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #санкции #россия #донбасс #украина #удобрения
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