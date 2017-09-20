Глава МЧС России рассчитывает на радикальное сокращение числа чрезвычайных ситуаций

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Москва, 20 сентября. МЧС Российской Федерации рассчитывает на сокращение числа пожаров, чрезвычайных ситуаций и других бедствий на территории страны на 30% уже к 2025 году. Об этом заявил руководитель ведомства Владимир Пучков.

По словам политика, это станет возможным после внедрения безопасных технологий жизнедеятельности человека.

«К 2025 году мы планируем уменьшить количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и других бедствий на 30%», — отметил Пучков.

Напомним, ранее глава МЧС Владимир Пучков предложил ужесточить наказания за ложные угрозы совершения терактов по телефону.