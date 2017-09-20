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Разбор речи Трампа в ООН: 7 примеров так называемого вранья
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    Разбор речи Трампа в ООН: 7 примеров так называемого вранья

    14:48  20 Сентября 2017
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    Разбор речи Трампа в ООН: 7 примеров так называемого вранья

    Сорокаминутную речь Дональда Трампа, произнесенную 19 сентября на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, трудно отнести к числу его лучших выступлений. По сути, это было первое публичное изложение взглядов и позиции 45-го президента США перед мировым сообществом. И оно, мягко говоря, не задалось.

    Такая речь и такой лидер, наверное, были бы идеальными для Америки лет двадцать тому назад, когда глобальное доминирование США и «однополярный мир» Pax Americana не подвергались и не могли быть подвергнуты никакому сомнению. Но, увы, тогда «хозяином Белого дома» был «саксофонист» Билл Клинтон, а сам Трамп переживал свое первое банкротство, теряя миллиарды долларов и жену, питаясь китайской лапшой, прекратив бриться и отвечать на телефонные звонки.

    Сегодня все изменилось, все уже не так. Трамп стал победителем президентских выборов, но не может действовать и даже говорить свободно, находясь под перекрестным огнем своих политических оппонентов. Сами США уже утратили не только «право силы», но и свой политический авторитет, организовав за эти двадцать лет бомбежки Югославии, вторжения в Афганистан и Ирак, десятки «цветных революций» по всему миру, «Арабскую весну», кровавый хаос в Ливии и Сирии.

    Возможно, Трамп хотел бы вычеркнуть все это из американской и мировой истории, начав все заново, «с чистого листа». Но в таком случае он обречен на повторение пройденного, что и подчеркнула его вчерашняя речь.

    Трамп абсолютно прав

    В первой части речи «Большой Дональд» попытался представить Соединенные Штаты в качестве «сияющего града на холме», воплощающего в жизнь «прекрасные принципы суверенитета, безопасности и процветания для себя и для всего мира». В качестве доказательства были приведены рост американской экономики, сокращение безработицы и «великолепные показатели фондового рынка».

    Конечно, печатая «из воздуха» триллионы долларов, подобных результатов достичь несложно. Проблема только в том, что эта «реаниматология» не может быть вечной, а связанные с ней «рост экономики» и «сокращение безработицы» весьма эфемерны — как правило, это «прекариатные» рабочие места в сфере услуг: на минимальной оплате с неполной занятостью.

    Разбор речи Трампа в ООН: 7 примеров так называемого вранья

    «США не собираются никому навязывать свой образ жизни, но мы считаем, что это — превосходный пример, который должен служить всем», — заявил американский президент с трибуны ООН. И с ним поневоле соглашаешься: нельзя никому навязывать такой образ жизни, при котором твоя страна потребляет вдвое больше, чем производит. Это немного «самоубийственно».

    А вот «быть примером» для всех остальных при этом не только можно, но и жизненно необходимо. Сам Трамп долгое время был примером образцового американского миллиардера — вовсе не предполагая тем самым, что миллиардерами могут стать все граждане США.

    «Правительства должны уважать интересы собственных народов и права всех других суверенных государств», — заявил Трамп. С этим утверждением тоже не поспоришь — особенно если его автор заранее присвоил себе право решать, какими должны быть эти интересы и эти права.

    «Наши молодые люди сражались и жертвовали своими жизнями от берегов Европы до пустынь Ближнего Востока и джунглей Азии…» Вроде бы Трамп имеет в виду Вторую мировую войну, но сегодня «пустыни Ближнего Востока» в связке с U.S. Force в большей степени ассоциируются с Ираком, а «джунгли Азии» — со Вьетнамом. 45-й президент США, образно говоря, выстрелил себе в ногу.

    «Даже когда мы выходили победителями из величайших войн в истории, мы не стремились к территориальным захватам и не стремились навязывать свой образ жизни. Вместо этого мы способствовали формированию таких институтов, как ООН, чтобы отстаивать суверенитет, безопасность и процветание для всех», — заявил также американский президент.

    И тут Трамп абсолютно прав. Зачем США нужны были «территориальные приобретения» после Второй мировой войны, если по ее итогам они получили почти полный контроль над экономиками десятков государств Европы, Азии и Африки? Некоторые островные территории в Тихом океане при этом «можно не считать» — впрочем, инкорпорацию Гавайских островов в состав США в 1959 году тоже. Правда, что касается более ранних войн, включая Первую мировую, то тут США не выглядят даже настолько бескорыстными…

    Разбор речи Трампа в ООН: 7 примеров так называемого вранья

    Трамп целиком лжив

    Вторая, самая продолжительная часть речи американского президента была посвящена угрозам в адрес «небольшой группы нерадивых режимов, которые нарушают все принципы ООН». К числу этих «преступных режимов» он отнес КНДР, Иран, Кубу и Венесуэлу. Причем первую даже пригрозил «полностью уничтожить», в «случае необходимости». Это к вопросу об уважении суверенитета других государств и права народов самим определять свою судьбу.

    Как можно терпеть, если «кровавый Ким» убил в своих застенках американского студента (умершего, кстати, через несколько дней после возвращения в США) и похитил японскую школьницу, сделав ее учительницей языка для своих шпионов? Так вот, «если этого недостаточно, можно сказать о безумной программе по строительству ядерных ракет».

    Нет, на Украине, где режим Петра Порошенко открыто, с применением армии, воюет против собственных граждан, для Трампа все в порядке — плохо только то, что там суверенной Украине угрожают (видимо, не названная по имени Россия), нет «уважения прав, уважения границ, уважения культуры и мирного взаимодействия, которые этим обеспечиваются».

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    Точно так же ничего плохого в области прав человека не делает и Саудовская Аравия, в отличие от Ирана, с которым Трампу в Эр-Рияде обещали бороться «более 50 мусульманских государств». Для справки: мусульмане составляют большинство населения в 35 странах мира, а в 28 ислам является государственной религией.

    Так что, мистер Трамп соврамши? Да какая разница?! Вот «коррумпированная иранская диктатура под маской демократии», которая «превратила древнейшую цивилизацию мира в обнищавшее государство-изгой, главные статьи экспорта которого — это насилие, кровопролитие и хаос». Это, еще раз подчеркну, сказано про Иран, который с 1980 года живет под американскими санкциями, но увеличил за это время свое население более чем вдвое, с 38 до 80 миллионов человек, и занимает 19-е место в списке крупнейших экономик мира.

    Иран плох тем, что поддерживает Хезболлу, хуситов Йемена и режим Башара Асада, который «применял химическое оружие против собственного народа» (что не является доказанным обвинением и стоит в ряду печально известной «пробирки с белым порошком», которым некогда потрясал в той же ООН госсекретарь США Колин Пауэлл, требуя мандата на вторжение в Ирак). Опять же, про Саудовскую Аравию, которая поддерживает десятки, если не сотни ваххабитских террористических структур по всему миру, президентом Трампом не было сказано ни слова.

    Разбор речи Трампа в ООН: 7 примеров так называемого вранья

    Страна без будущего

    Про Кубу было сказано мельком, а вот про Венесуэлу, где «социалистическая диктатура Мадуро привела некогда процветавшую страну на грань коллапса, уничтожая демократические институты», было сказано более чем достаточно. И даже названа причина тому — «полностью дискредитированные идеологии социализма и коммунизма, которые всегда заканчиваются крахом и опустошением, от Советского Союза до Кубы и Венесуэлы».

    Надо полагать, первая на сегодня мировая экономика, китайская, не имеет ничего общего с идеологией социализма, или же вот-вот должна рухнуть и погрести под собой полуторамиллиардную страну? Да и с Кубой как-то сомнительно все: более полувека блокады, а продолжительность жизни и уровень образования — самые высокие в странах Латинской Америки. Вот устрой остальной мир даже не блокаду нынешних США, а просто паритетную торговлю с ними на бездолларовой основе — интересно, много ли «процветания» и «безопасности» там осталось бы?

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    В общем, заявку на возвращение глобального лидерства США на мировой арене сделал политик, чья легитимность и правоспособность подвергается существенным сомнениям и ограничениям внутри собственной страны.

    Возможно, после этой речи Трампа формат его взаимоотношений со ставящим ему палки в колеса Deep State, «глубинным государством», изменится к лучшему. Возможно, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин специально не приехали в Нью-Йорк, чтобы не мешать этому сольному выступлению своего американского коллеги.

    Но в любом случае, по сути своей, это была негативная заявка: Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа не предложили миру никакого «большого проекта», никакой объединяющей программы действий, никакого «образа будущего» — кроме упоминания о неких «невероятных возможностях современных технологий».

    Не знаю, как вы, а лично мне Трамп помнится совсем другим — образца его речей 19 октября 2016 года в Лас-Вегасе и 22 октября того же года в Геттисберге. Вряд ли в 70 лет человек способен так быстро измениться. Единственный раз, когда в его речи промелькнул прежний огонь, — когда он говорил об интересах «среднего класса» США.

    Хотя: был ли «настоящим» тот Трамп, или же «настоящий» он нынешний — такой, который вчера выступал с трибуны ООН, или чуть раньше, 6 июля 2017 года, в Варшаве, — вопрос очень спорный. В политике, помимо слов, много значат еще и дела. Будем смотреть за делами.

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    Автор: Владимир Винников
    #сша #оон #трамп #кндр #иран #венесуэла
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