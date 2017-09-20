Разбор речи Трампа в ООН: 7 примеров так называемого вранья

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Сорокаминутную речь Дональда Трампа, произнесенную 19 сентября на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, трудно отнести к числу его лучших выступлений. По сути, это было первое публичное изложение взглядов и позиции 45-го президента США перед мировым сообществом. И оно, мягко говоря, не задалось.

Такая речь и такой лидер, наверное, были бы идеальными для Америки лет двадцать тому назад, когда глобальное доминирование США и «однополярный мир» Pax Americana не подвергались и не могли быть подвергнуты никакому сомнению. Но, увы, тогда «хозяином Белого дома» был «саксофонист» Билл Клинтон, а сам Трамп переживал свое первое банкротство, теряя миллиарды долларов и жену, питаясь китайской лапшой, прекратив бриться и отвечать на телефонные звонки.

Сегодня все изменилось, все уже не так. Трамп стал победителем президентских выборов, но не может действовать и даже говорить свободно, находясь под перекрестным огнем своих политических оппонентов. Сами США уже утратили не только «право силы», но и свой политический авторитет, организовав за эти двадцать лет бомбежки Югославии, вторжения в Афганистан и Ирак, десятки «цветных революций» по всему миру, «Арабскую весну», кровавый хаос в Ливии и Сирии.

Возможно, Трамп хотел бы вычеркнуть все это из американской и мировой истории, начав все заново, «с чистого листа». Но в таком случае он обречен на повторение пройденного, что и подчеркнула его вчерашняя речь.

Трамп абсолютно прав

В первой части речи «Большой Дональд» попытался представить Соединенные Штаты в качестве «сияющего града на холме», воплощающего в жизнь «прекрасные принципы суверенитета, безопасности и процветания для себя и для всего мира». В качестве доказательства были приведены рост американской экономики, сокращение безработицы и «великолепные показатели фондового рынка».

Конечно, печатая «из воздуха» триллионы долларов, подобных результатов достичь несложно. Проблема только в том, что эта «реаниматология» не может быть вечной, а связанные с ней «рост экономики» и «сокращение безработицы» весьма эфемерны — как правило, это «прекариатные» рабочие места в сфере услуг: на минимальной оплате с неполной занятостью.

«США не собираются никому навязывать свой образ жизни, но мы считаем, что это — превосходный пример, который должен служить всем», — заявил американский президент с трибуны ООН. И с ним поневоле соглашаешься: нельзя никому навязывать такой образ жизни, при котором твоя страна потребляет вдвое больше, чем производит. Это немного «самоубийственно».

А вот «быть примером» для всех остальных при этом не только можно, но и жизненно необходимо. Сам Трамп долгое время был примером образцового американского миллиардера — вовсе не предполагая тем самым, что миллиардерами могут стать все граждане США.

«Правительства должны уважать интересы собственных народов и права всех других суверенных государств», — заявил Трамп. С этим утверждением тоже не поспоришь — особенно если его автор заранее присвоил себе право решать, какими должны быть эти интересы и эти права.

«Наши молодые люди сражались и жертвовали своими жизнями от берегов Европы до пустынь Ближнего Востока и джунглей Азии…» Вроде бы Трамп имеет в виду Вторую мировую войну, но сегодня «пустыни Ближнего Востока» в связке с U.S. Force в большей степени ассоциируются с Ираком, а «джунгли Азии» — со Вьетнамом. 45-й президент США, образно говоря, выстрелил себе в ногу.

«Даже когда мы выходили победителями из величайших войн в истории, мы не стремились к территориальным захватам и не стремились навязывать свой образ жизни. Вместо этого мы способствовали формированию таких институтов, как ООН, чтобы отстаивать суверенитет, безопасность и процветание для всех», — заявил также американский президент.

И тут Трамп абсолютно прав. Зачем США нужны были «территориальные приобретения» после Второй мировой войны, если по ее итогам они получили почти полный контроль над экономиками десятков государств Европы, Азии и Африки? Некоторые островные территории в Тихом океане при этом «можно не считать» — впрочем, инкорпорацию Гавайских островов в состав США в 1959 году тоже. Правда, что касается более ранних войн, включая Первую мировую, то тут США не выглядят даже настолько бескорыстными…

Трамп целиком лжив

Вторая, самая продолжительная часть речи американского президента была посвящена угрозам в адрес «небольшой группы нерадивых режимов, которые нарушают все принципы ООН». К числу этих «преступных режимов» он отнес КНДР, Иран, Кубу и Венесуэлу. Причем первую даже пригрозил «полностью уничтожить», в «случае необходимости». Это к вопросу об уважении суверенитета других государств и права народов самим определять свою судьбу.

Как можно терпеть, если «кровавый Ким» убил в своих застенках американского студента (умершего, кстати, через несколько дней после возвращения в США) и похитил японскую школьницу, сделав ее учительницей языка для своих шпионов? Так вот, «если этого недостаточно, можно сказать о безумной программе по строительству ядерных ракет».

Нет, на Украине, где режим Петра Порошенко открыто, с применением армии, воюет против собственных граждан, для Трампа все в порядке — плохо только то, что там суверенной Украине угрожают (видимо, не названная по имени Россия), нет «уважения прав, уважения границ, уважения культуры и мирного взаимодействия, которые этим обеспечиваются».

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Точно так же ничего плохого в области прав человека не делает и Саудовская Аравия, в отличие от Ирана, с которым Трампу в Эр-Рияде обещали бороться «более 50 мусульманских государств». Для справки: мусульмане составляют большинство населения в 35 странах мира, а в 28 ислам является государственной религией.

Так что, мистер Трамп соврамши? Да какая разница?! Вот «коррумпированная иранская диктатура под маской демократии», которая «превратила древнейшую цивилизацию мира в обнищавшее государство-изгой, главные статьи экспорта которого — это насилие, кровопролитие и хаос». Это, еще раз подчеркну, сказано про Иран, который с 1980 года живет под американскими санкциями, но увеличил за это время свое население более чем вдвое, с 38 до 80 миллионов человек, и занимает 19-е место в списке крупнейших экономик мира.

Иран плох тем, что поддерживает Хезболлу, хуситов Йемена и режим Башара Асада, который «применял химическое оружие против собственного народа» (что не является доказанным обвинением и стоит в ряду печально известной «пробирки с белым порошком», которым некогда потрясал в той же ООН госсекретарь США Колин Пауэлл, требуя мандата на вторжение в Ирак). Опять же, про Саудовскую Аравию, которая поддерживает десятки, если не сотни ваххабитских террористических структур по всему миру, президентом Трампом не было сказано ни слова.

Страна без будущего

Про Кубу было сказано мельком, а вот про Венесуэлу, где «социалистическая диктатура Мадуро привела некогда процветавшую страну на грань коллапса, уничтожая демократические институты», было сказано более чем достаточно. И даже названа причина тому — «полностью дискредитированные идеологии социализма и коммунизма, которые всегда заканчиваются крахом и опустошением, от Советского Союза до Кубы и Венесуэлы».

Надо полагать, первая на сегодня мировая экономика, китайская, не имеет ничего общего с идеологией социализма, или же вот-вот должна рухнуть и погрести под собой полуторамиллиардную страну? Да и с Кубой как-то сомнительно все: более полувека блокады, а продолжительность жизни и уровень образования — самые высокие в странах Латинской Америки. Вот устрой остальной мир даже не блокаду нынешних США, а просто паритетную торговлю с ними на бездолларовой основе — интересно, много ли «процветания» и «безопасности» там осталось бы?

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В общем, заявку на возвращение глобального лидерства США на мировой арене сделал политик, чья легитимность и правоспособность подвергается существенным сомнениям и ограничениям внутри собственной страны.

Возможно, после этой речи Трампа формат его взаимоотношений со ставящим ему палки в колеса Deep State, «глубинным государством», изменится к лучшему. Возможно, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин специально не приехали в Нью-Йорк, чтобы не мешать этому сольному выступлению своего американского коллеги.

Но в любом случае, по сути своей, это была негативная заявка: Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа не предложили миру никакого «большого проекта», никакой объединяющей программы действий, никакого «образа будущего» — кроме упоминания о неких «невероятных возможностях современных технологий».

Не знаю, как вы, а лично мне Трамп помнится совсем другим — образца его речей 19 октября 2016 года в Лас-Вегасе и 22 октября того же года в Геттисберге. Вряд ли в 70 лет человек способен так быстро измениться. Единственный раз, когда в его речи промелькнул прежний огонь, — когда он говорил об интересах «среднего класса» США.

Хотя: был ли «настоящим» тот Трамп, или же «настоящий» он нынешний — такой, который вчера выступал с трибуны ООН, или чуть раньше, 6 июля 2017 года, в Варшаве, — вопрос очень спорный. В политике, помимо слов, много значат еще и дела. Будем смотреть за делами.