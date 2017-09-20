СБУ обвинила в госизмене провайдеров, поставлявших Интернет в ДНР, ЛНР и Крым

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Киев, 20 сентября. Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела по статьям «Государственная измена» и «Создание террористической группы» против украинских провайдеров, которые поставляли трафик в ДНР, ЛНР, Крым и Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По мнению сотрудников СБУ, руководство и персонал компаний, «осознавая опасность и антигосударственный характер своих действий», обеспечивали транзит трафика в ДНР, ЛНР, Крым и Приднестровье.

«Технологически транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его к донецкому провайдеру, который обслуживал информационные веб-ресурсы ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

По мнению СБУ, подобные действия наносят «существенный вред» национальной безопасности Украины.

Ранее стало известно, что власти Донецкой народной республики запретили ввоз украинского сала и свинины с Украины, передает URA.RU.