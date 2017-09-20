Роскомнадзор заблокировал главный каталог пиратских приложений для Android

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Москва, 20 сентября. Роскомнадзор по решению Мосгорсуда заблокировал крупнейших в российском сегменте Интернета ресурс с пиратскими программами для операционной системы Android — androidapplications.ru. Посещаемость ресурса с пиратским софтом для смартфонов и планшетов составила около 6,3 млн человек в месяц, не менее половины из них были из России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдера хостинга Cloudflare, Inc. В настоящее время информация не удалена, сайт отправлен на блокировку операторам связи», — указано в сообщении ведомства.

Ресурс с нелегальными приложениями был заблокирован после обращения известной компании Alawar, которая создает игры для Android. Представители компании пожаловались в Роскомнадзор на то, что с androidapplications.ru скачивалась созданная компанией игра «Beholder».

Ранее стало известно, что по требованию Роскомнадзора был заблокирован сайт «Компромат.ру», а также крупнейший в России торрент-трекер с пиратским софтом Rutracker.