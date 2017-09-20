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Три дома загорелись в Ростове, МЧС эвакуирует окрестные здания
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    Три дома загорелись в Ростове, МЧС эвакуирует окрестные здания

    14:33  20 Сентября 2017
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    Три дома загорелись в Ростове, МЧС эвакуирует окрестные здания

    Ростов-на-Дону, 20 сентября. Ростовские спасатели борются с крупным пожаром, который охватил три частных дома.

    Жилые постройки загорелись в Ростове днем в среду, пожар возник в одном из частных домов. Огонь перекинулся на соседние здания из-за плотности застройки.

    На данный момент пламя охватило три домостроения, площадь пожара составляет 250 квадратных метров, пишет агентство «Ридус».

    Соседние дома были оперативно эвакуированы, выставлено полицейское оцепление. С огнем борются 42 спасателя МЧС по Ростовской области.

    Три дома загорелись в Ростове, МЧС эвакуирует окрестные здания

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    Автор: Алексей Громов
    #пожар #мчс #ростов #пожарные
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