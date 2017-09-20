Три дома загорелись в Ростове, МЧС эвакуирует окрестные здания

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Ростов-на-Дону, 20 сентября. Ростовские спасатели борются с крупным пожаром, который охватил три частных дома.

Жилые постройки загорелись в Ростове днем в среду, пожар возник в одном из частных домов. Огонь перекинулся на соседние здания из-за плотности застройки.

На данный момент пламя охватило три домостроения, площадь пожара составляет 250 квадратных метров, пишет агентство «Ридус».

Соседние дома были оперативно эвакуированы, выставлено полицейское оцепление. С огнем борются 42 спасателя МЧС по Ростовской области.