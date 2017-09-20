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Адвоката Учителя рассмешило заявление Поклонской о задержании Калинина
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    Адвоката Учителя рассмешило заявление Поклонской о задержании Калинина

    19:20  20 Сентября 2017
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    Адвоката Учителя рассмешило заявление Поклонской о задержании Калинина по ее запросу

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что по ее запросу задержали лидера организации «Христианское государство  — Святая Русь» Александра Калинина. Это заявление адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин назвал самой смешной новостью, передает Федеральное агентство новостей.

    Добрынин отреагировал на заявление депутата Государственной думы, которая является ярой противницей фильма Учителя «Матильда».

    «Самой смешной новостью сегодняшнего дня стоит назвать заявление Натальи Поклонской о том, что именно благодаря ей были задержаны лица, виновные в экстремистских действиях, в том числе лидер «Христианского государства» Калинин. Иногда просто стоит скромно помолчать, и именно это я рекомендую сделать депутату Поклонской, поскольку в первую очередь стоит поблагодарить коллег из МВД и ФСБ, которые наконец-то отреагировали на наши последние заявления, а также депутатов Роднину и Пушкину и сенатора Клишаса, обратившихся с официальными запросами к ним же и фактически заставивших государственную машину начать работать». 

    Он также посоветовал депутату отстать от фильма Учителя.

    «Наталье Поклонской стоит задуматься о своем поведении и о том, что вся ее незаконная борьба с «Матильдой» имеет предел и пора прекратить разобщать общество и вносить смуту», — констатировал адвокат.

    Адвоката Учителя рассмешило заявление Поклонской о задержании Калинина по ее запросу

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #поклонская #добрынин #калинин #учитель #христианское государство
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