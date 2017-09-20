Иракская армия атакует боевиков ИГ в провинции Анбар

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Анбар, 20 сентября. Правительственные войска Ирака начали операцию по освобождению города Ана провинции Анбар.

Иракское командование сообщает о начале освобождения от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) населенного пункта Ана и поселения Аль-Райанна в провинции Анбар. В наступлении участвует армия Ирака и шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби».

Отмечается, что Ана является одним из трех населенных пунктов провинции, которые все еще остаются подконтрольными исламистам. После Аны правительственные войска намерены зачистить от боевиков города Рава и Аль-Каим.

* Организация запрещена на территории РФ.