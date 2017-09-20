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Иракская армия атакует боевиков ИГ в провинции Анбар
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    Иракская армия атакует боевиков ИГ в провинции Анбар

    14:00  20 Сентября 2017
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    Иракская армия атакует боевиков ИГ в провинции Анбар

    Анбар, 20 сентября. Правительственные войска Ирака начали операцию по освобождению города Ана провинции Анбар.

    Иракское командование сообщает о начале освобождения от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) населенного пункта Ана и поселения Аль-Райанна в провинции Анбар. В наступлении участвует армия Ирака и шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби».

    Отмечается, что Ана является одним из трех населенных пунктов провинции, которые все еще остаются подконтрольными исламистам. После Аны правительственные войска намерены зачистить от боевиков города Рава и Аль-Каим.

    Иракская армия атакует боевиков ИГ в провинции Анбар

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #иг #ирак #анбар #ана
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