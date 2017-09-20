Главный военный психиатр ВСУ уволен после скандального заявления о солдатах АТО: почему так?

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Глава военного ведомства Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковника Олега Друзя, допустившего не вполне корректные высказывания в адрес бойцов так называемой АТО. Дело в том, что украинское командование избавляется от неугодного врача, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей главный психиатр Москвы Борис Цыганков.

«Только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование», — написал Полторак на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее один из демобилизованных военнослужащих ВСУ пожаловался, что главный психиатр Минобороны Украины Олег Друзь заявил, что 93% участников военной операции в Донбассе представляют угрозу для общества и нуждаются в лечении.

«У большинства участников боевых действий действительно возникает такой недуг как посттравматическое стрессовое расстройство. Он в значительной степени видоизменяет поведение человека, в том числе делая его в высокой степени агрессивным. Такие люди могут быть опасны не только для общества, но и для самих себя. Среди ветеранов войн очень большой процент суицида. Так что боевой опыт не проходит бесследно для психики человека», — поясняет ситуацию Цыганков.

При этом главный психиатр Москвы напоминает, что в Российской Федерации для таких случаев предусмотрены психиатрические отделения в каждом городе. Сотрудники таких центров работают над восстановлением психологического здоровья ветеранов различных военных конфликтов.

«Украинский врач был прав, проблема серьезная, и множество «ветеранов АТО» после возвращения становятся опасными для рядовых жителей Украины. Он также прав в том, что должны вводиться ограничения по времени пребывания на передовой, нужен более тщательный психологический отбор кандидатов во время призыва. А Полторак убрал главного психиатра только потому, что он озвучил не очень приятную правду для украинского командования. Руководство ВСУ просто не намерено тратить дополнительные средства на реабилитацию военных и на работу с личным составом. Вот где правда», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти инициировали начало военной операции против жителей народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после кровавого государственного переворота на Украине в феврале того же года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.