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Участники митинга за отставку мэра Одессы с боем прорвались в здание горсовета
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    Участники митинга за отставку мэра Одессы с боем прорвались в здание горсовета

    14:22  20 Сентября 2017
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    Участники митинга за отставку мэра Одессы с боем прорвались в здание горсовета

    Одесса, 20 сентября. Участники митинга за отставку мэра Одессы Геннадия Труханова устроили столкновения с полицией и прорвались в здание областного совета.

    По информации издания «Думская», в митинге участвует около 500 активистов. Все они призывают Труханова уйти с поста градоначальника после пожара в детском лагере «Виктория». 

    «Ситуация напряженная. Произошли столкновения между правоохранителями и протестующими», — заявил Форосяк журналистам.

    По его словам, многие активисты настроены агрессивно. Некоторые участники митинга применяют файеры и пиротехнику.

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    Автор: Дима Оленин
    #одесса #столкновения
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