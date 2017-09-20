Участники митинга за отставку мэра Одессы с боем прорвались в здание горсовета

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Одесса, 20 сентября. Участники митинга за отставку мэра Одессы Геннадия Труханова устроили столкновения с полицией и прорвались в здание областного совета.

По информации издания «Думская», в митинге участвует около 500 активистов. Все они призывают Труханова уйти с поста градоначальника после пожара в детском лагере «Виктория».

«Ситуация напряженная. Произошли столкновения между правоохранителями и протестующими», — заявил Форосяк журналистам.

По его словам, многие активисты настроены агрессивно. Некоторые участники митинга применяют файеры и пиротехнику.