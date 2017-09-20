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ДНР: ВСУ ради развлечения обстреляли скорую помощь в Донецке
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    ДНР: ВСУ ради развлечения обстреляли скорую помощь в Донецке

    13:58  20 Сентября 2017
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    ДНР: ВСУ ради развлечения обстреляли скорую помощь в Донецке

    Донецк, 20 сентября. Подразделения вооруженных сил Украины намеренно обстреливают машины скорой помощи в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Донецкой народной республики.

    По данным ведомства, в ночь с 17 на 18 сентября бригада скорой помощи выехала на вызов в Петровский район Донецка, после того как врачи забрали пациента и отправились назад украинские силовики открыли прицельный огонь по машине скорой помощи. По счастливой случайности в результате обстрела никто не пострадал.

    В ведомстве отметили, что подобные случаи происходят регулярно, и украинские военные намеренно ведут огонь по медикам и спасателям ДНР.

    Ранее стало известно, что спецназ ВСУ получил российскую военную форму и готовится к провокациям против наблюдателей ОБСЕ на линии фронта в Донбассе, передает URA.RU.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк #петровский район
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