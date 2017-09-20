Россия впервые экспортировала вертолеты МИ-28НЭ с уникальным комплексом обороны

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Москва, 20 сентября. Российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России» экспортировал первые ударные вертолеты Ми-28НЭ «Ночной охотник» с бортовым комплексом обороны, который защищает судно от управляемых зенитных ракет. Об этом в среду сообщил генеральный директор предприятия Андрей Богинский.

Он решительно подчеркнул, что это значительное событие для холдинга, поскольку машины являются эталоном.

«Поставка первой партии «Ночных охотников» является значимым событием, потому что вертолеты задают новые стандарты на мировом рынке», — уточнил Богинский.

Отмечается, что кроме бортового комплекса обороны, вертолет оснащен усовершенствованным комплексом средств связи, благодаря которой экипаж вертолета может общаться с другими летательными средствами и с диспетчерами на земле.