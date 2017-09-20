Имя Мухаммед попало в топ-10 самых популярных имен в Англии
Москва, 20 сентября. В списке самых популярных имен, которые родители давали своим новорожденным детям в прошлом году в Уэльсе и Англии, восьмую строчку заняло мужское имя Мухаммед.
Как говорится в сообщении Национальной статистической службы Великобритании, только 3908 Мухаммедов родились в Англии и Уэльсе в прошлом году.
Имя Оливер получили больше всего младенцев мужского пола — более 6,6 тыс.
На втором месте — Гарри. Третьим по популярности стал Джордж. Замыкают пятерку имена Джек и Джейкоб.
В списке также оказались имена Ной, Чарли, Томас и Оскар.
Оливия и Амелия лидируют среди женских имен. Эмили на третьем месте, Айла на четвертом, Ава на пятом, сообщает «Газета.ру».
Напомним, ранее поисковик «Яндекс» перечислил популярнейшие развлечения россиян в летний период 2017 года.