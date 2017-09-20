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Золотая эра газа: эксперт рассказал о преимуществах главного источника энергии
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    Золотая эра газа: эксперт рассказал о преимуществах главного источника энергии

    15:00  20 Сентября 2017
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    Золотая эра газа: эксперт рассказал о преимуществах главного источника энергии

    Чуть менее чем через 20 лет газ станет главным источником энергии в мире, такое мнение высказал министр экологии и природных ресурсов РФ Сергей Донской на Тюменском нефтегазовом форуме. Несмотря на диверсификацию энергетики в целом, ведущая роль нефти и газа в этом секторе будет сохраняться. Более того, по мнению экспертов, доля используемого ископаемого топлива сократится на 30% до 50% лишь к 2050 году.

    Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства сообщил, что потенциал у газа как у первичного энергетического ресурса очень значительный.

    «Мысль Донского не нова, западные аналитики говорят об этом уже несколько лет. Например, в знаменитом докладе мирового энергетического агентства «Золотой век газа» речь идет о том, что в будущем произойдет рост потребления газа. Существует даже такой термин — «газовая пауза». Он означает не приостановку потребления газа, а наоборот, других энергетических ресурсов. Почему? Во-первых, стоимость. Газ – очень дешевый вид топлива, если сравнивать его с той же нефтью. При этом использование газа и использование нефти – это разные сегменты. Где используется нефть? В основном, как топливо для автомобилей. И газ сегодня очень активно внедряется в эту сферу. Происходит расширение сферы использования газа.  Газомоторное топливо очень активно используется по всему миру», — объясняет Симонов.

    Эксперт скептически смотрит на рост популярности электромобилей и считает, что транспорт, использующий газомоторное топливо, может стать достойной альтернативой электромобилям. Более того, этот вариант развития событий наиболее реален.

    «Газ гораздо дешевле, доступнее, разумнее и понятнее. Я сильно сомневаюсь, что будущее за электромобилями», — заключает эксперт.

    Экология, продолжает Симонов, — это тоже важный аргумент в пользу газа. В сегменте углеводородов газ является самым экологически чистым видом топлива.

    «Да, можно говорить о солнечной энергии. Но не стоит забывать о стоимости газа, это очень дешевое топливо. С точки зрения экономической целесообразности, с ним не сравнится ни солнце, ни ветер», — сравнивает эксперт.

    Кроме того, Симонов напомнил, что газ — неотъемлемая часть газохимии, энергоресурс используется не только как топливо, но также и для производства продукции, например, минеральных удобрений.

    Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности считает, что потребление газа будет увеличиваться как в регионах с развивающейся экономикой, так и с уже устоявшейся, например, в Европе. Симонов напоминает, что Китай и Индия сейчас используют уголь. И они будут постепенно отказываться от угля в пользу газа.

    «Современные технологии тоже помогают газовой отрасли развиваться. Например, активно потребляется сжиженный газ. Необязательно строить газопровод, можно построить терминал в порту и поставлять ресурс за океан», — резюмирует Константин Симонов.

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    Автор: Михаил Блинов
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