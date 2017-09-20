Fiat Chrysler собирается отозвать около 500 тысяч авто из-за риска возгорания

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Вашингтон, 20 сентября. Представители автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles заявили о том, что компания отзовет примерно 500 тысяч пикапов и грузовиков из-за риска возникновения пожара.

Проблема связана с тем, что у автомобилей определенных моделей может перегреваться водяной насос. Это способно спровоцировать возгорание двигателя, сообщает агентство Associated Press. Отозвать собираются пикапы Ram 2500, 3500, 4500 и 5500. Эти авто были выпущены в период с 2013 по 2017 года. Известно, что только в США автоконцерн отзовет 443,712 тысячи машин, в Канаде — около 46,22 тысячи.

Представители компании отметили, что информации о несчастных случаях, связанных с данной неисправностью, пока зафиксировано не было.