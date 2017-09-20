Кензо в России: легендарный модельер прибыл в Питер и устроил сентябрьскую революцию. ФАН-ТВ

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В историю города на Неве вписана не одна революция. Теперь же в перечне переворотов появился еще один пункт, но в этот раз совершенно мирный и красивый. В рамках проекта «Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии» в Северной столице прошел гала-прием, посвященный новаторству и смелым решениям в мире моды. Знаковый вечер прошел в историческом месте – в здании универмага Au Pont Rouge («У Красного Моста»). Главным гостем проекта стал легендарный модельер, основатель марки KENZO (и десятка других брендов) Кензо Такада. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на вечере высокой моды.

Сотни гостей пришли на гала-прием, чтобы своими глазами увидеть одного из самых известных модельеров всего мира.

– Добрый вечер, уважаемые друзья! – поприветствовал гостей прославленный кутюрье. – Для меня большая честь быть приглашенным на это мероприятие. Мне очень приятно, что оно называется «Великая сентябрьская модная революция». Санкт-Петербург – это не только столица культуры. Мне кажется, что это один из красивейших городов Европы. Здесь особенно много прекрасных девушек и женщин, которые просят самой модной одежды.

Нужно сказать, что само мероприятие на всех этапах активно поддерживалось правительством Санкт-Петербурга. О том, что модная индустрия – одно из самых актуальных направлений в легкой промышленности, в своем выступлении неоднократно подчеркивал губернатор города Георгий Полтавченко. Очевидно, с этой позицией согласны и более высокие инстанции и персоны. На мероприятии присутствовал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

– Самое главное, что наша страна и наш родной город богаты талантами, дизайнерами, которые успешно развиваются и, как показывает практика, уже заявили о себе на внешних площадках, – отметил замминистра.

Российские модельеры и кутюрье (в частности, из Северной столицы) действительно «засветились» – несколько коллекций разных авторов были представлены на недавних показах в Париже и Милане, где, по словам высоких гостей модного вечера, имели большой успех. Свое мастерство держатели дизайнерских брендов смогли продемонстрировать и специальному гостю, господину Кензо Такада. В рамках гала-приема состоялся показ коллекций от 15-ти отечественных производителей, в числе которых были представлены такие модные дома, как Tatyana Parfionova и Kirill Ovchinnikov.

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Мероприятие вызвало неподдельный интерес у жителей и гостей Петербурга. Модницы, следящие за каждым новым веянием, начинающие модельеры, дизайнеры узкого направления, портные, владельцы собственных торговых марок – желающих посмотреть на «революцию» оказалось предостаточно. Корреспондент ФАН-ТВ пообщалась с посетителями.

– Интересно вживую посмотреть на человека, в чью одежду ты одевался в 90-е годы, – шутя, рассказал корреспондентам петербургский модельер Олег Кондратьев. – Сейчас я, на самом деле, отношусь к этому с профессиональной стороны. У меня, например, большая коллекция всевозможной одежды: вообще, я коллекционирую джинсы и футболки (футболок у меня штук 300). И, естественно, в моей коллекции есть KENZO. Естественно, эти вещи в свое время носились – и в каком они состоянии до сих пор! Качество и дизайн – до сих пор можно надеть!

– Я узнала об этом событии недавно, оно меня очень заинтересовало, мне стало интересно, что же это такое будет, ведь название очень красноречивое, – поделилась посетительница Евгения Сластён.

– Я пригнал из далекого Монте-Карло, чтобы попасть сюда, на этот замечательный вечер! – поведал свою историю репортеру ФАН-ТВ народный артист России, оперный певец Василий Герелло. – Смогу увидеть не только своих друзей, но и знаменитого кутюрье Кензо. Это радость для города! Сегодня так пасмурно, такой дождь, практически пурга, вечер штормит. Но здесь – праздник моды! А я с удовольствием спою здесь для прекрасной публики.

Василий Герелло действительно выступил перед гостями, причем не один. Вместе с ним на сцену вышли юные артисты танцевально-вокальной студии «Голосята». Ребята, кроме прочего, стали еще моделями. И продемонстрировали зрителям самую трогательную и пеструю коллекцию вечера – детскую.

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