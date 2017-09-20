Поклонская рассказала, как задержали лидера «Христианского государства»

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Москва, 20 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что глава организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин был задержан по ее запросу. Об этом сообщается в пресс-службе парламентария.

Накануне Поклонская отправила запрос на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева и главы Генпрокуратуры Юрия Чайки.

Депутат подчеркнула необходимость усиление мер, направленных на предупреждение любых признаков экстремизма.

«Также отмечу необходимость принятия мер к признанию сюжета фильма «Матильда» о «блудстве» Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, экстремистским материалом», — заявила Поклонская, добавив, что именно он в итоге вылился в проявление экстремизма среди задержанных.

Поклонская также отметила, что резко осуждает любое проявление насилия. Оно абсолютно недопустимо.

Напомним, что 11 сентября началось расследование обстоятельств поджога автомобилей, припаркованных в центре города, возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя, снявшего «Матильду».