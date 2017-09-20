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Общество
Поклонская рассказала, как задержали лидера «Христианского государства»
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    Поклонская рассказала, как задержали лидера «Христианского государства»

    13:42  20 Сентября 2017  /обновлено: 14:17  20 Сентября 2017
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    Поклонская рассказала, как задержали лидера «Христианского государства»

    Москва, 20 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что глава организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин был задержан по ее запросу. Об этом сообщается в пресс-службе парламентария.

    Накануне Поклонская отправила запрос на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева и главы Генпрокуратуры Юрия Чайки.

    Депутат подчеркнула необходимость усиление мер, направленных на предупреждение любых признаков экстремизма.

    «Также отмечу необходимость принятия мер к признанию сюжета фильма «Матильда» о «блудстве» Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, экстремистским материалом», — заявила Поклонская, добавив, что именно он в итоге вылился в проявление экстремизма среди задержанных.

    Поклонская также отметила, что резко осуждает любое проявление насилия. Оно абсолютно недопустимо.

    Поклонская рассказала, как задержали лидера «Христианского государства»

    Напомним, что 11 сентября началось расследование обстоятельств поджога автомобилей, припаркованных в центре города, возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя, снявшего «Матильду».

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    Автор: Дима Оленин
    #поклонская #матильда #христианское государство
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